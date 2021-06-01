Отреставрированные городские ряды в Рязани откроют этим летом

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Летом 2021 года в Рязани планируют открыть отреставрированные городские ряды. Об этом сообщается в официальной группе ВК.

Известно, что на объекте будут работать оба этажа, в которых разместятся 16 различных заведений. Среди них будут кофейни, рестораны, бары, кальянная, бутик корейской косметики, а также цветочный магазин.

В новых городских рядах откроют и винный бар Verite. Сообщается, что там будет работать профессиональный сомелье, который поможет с выбором вина и подскажет, как правильно пить напитки.

Известно, что внутренняя отделка мест общего пользования уже завершилась. В настоящее время пространства благоустраивают арендаторы.