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Вторник, 1 июня, 2021
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Отреставрированные городские ряды в Рязани откроют этим летом

Елена Лобанова
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Летом 2021 года в Рязани планируют открыть отреставрированные городские ряды. Об этом сообщается в официальной группе ВК

Известно, что на объекте будут работать оба этажа, в которых разместятся 16 различных заведений. Среди них будут кофейни, рестораны, бары, кальянная, бутик корейской косметики, а также цветочный магазин. 

В новых городских рядах откроют и винный бар Verite. Сообщается, что там будет работать профессиональный сомелье, который поможет с выбором вина и подскажет, как правильно пить напитки. 

Известно, что внутренняя отделка мест общего пользования уже завершилась. В настоящее время пространства благоустраивают арендаторы.

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