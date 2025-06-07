Осколки сбитого беспилотника упали на крышу дома в Рязанской области

Над Рязанской областью в период с 14:30 6 июня до 00:00 7 июня средствами ПВО уничтожены беспилотники. Об этом сообщает Минобороны России.
Губернатор Павел Малков сообщил, что осколки одного из вражеских летальных аппаратов упали на крышу частного дома.
Всего на территории России в указанный промежуток времени было сбито 82 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа. БПЛА уничтожены над Брянской, Белгородской, Курской, Орловской, Тульской, Рязанской и Калужской областями и Московским регионом.
Вы можете читать наши материалы в соцсетях. Подписывайтесь, чтобы не пропустить!!! ВКонтакте, Telegram, Дзен, Одноклассники