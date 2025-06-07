Осколки сбитого беспилотника упали на крышу дома в Рязанской области

Над Рязанской областью в период с 14:30 6 июня до 00:00 7 июня средствами ПВО уничтожены беспилотники. Об этом сообщает Минобороны России.

Губернатор Павел Малков сообщил, что осколки одного из вражеских летальных аппаратов упали на крышу частного дома.

«Пострадавших нет. Осколки одного из беспилотников упали на крышу частного дома, повреждений нет», — отметил глава региона.

Всего на территории России в указанный промежуток времени было сбито 82 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа. БПЛА уничтожены над Брянской, Белгородской, Курской, Орловской, Тульской, Рязанской и Калужской областями и Московским регионом.