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Понедельник, 15 ноября, 2021
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Орловцам разрешили проходить в микрофинансовые организации в ТЦ без QR-кода

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Власти Орловской области расширили список организаций в торговых центрах, которые можно посещать без QR-кода, пишет ОрелТаймс.

В частности, в этот перечень попали микрофинансовые организации.

«Организации, оказывающих финансовые услуги населению», — пояснили в пресс-службе губернатора.

Также в список объектов, которые можно посещать без ограничений в ТЦ, включили детские магазины, где торгуют в том числе питанием.

Ранее орловцам рассказали, что QR-кода в торговых центрах можно посетить аптеки, зоомагазины, пункты вакцинации и продовольственные магазины.

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