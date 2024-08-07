Организаторы «Неба России» опубликовали программу работы фестивальной площадки

Опубликована информация о программе фестивальной площадки «Неба России».

9 августа, пятница

16:30 — Представление команд воздухоплавателей

17:00 — Выступление кавер-группы «Карусель Бэнд»

18:00 — Выступление кавер-группы «Гангстеры»

19:00 — Выступление Дениса Клявера

20:00 — Dj Set

10 августа, суббота

12:00 — Выступление кавер-группы «Хулиганы»

15:00 — Выступление группы «Of Titans and Men»

16:00 — Выступление группы «BLESTKI»

17:00 — Выступление группы «Onegene»

18:00 — Выступление коллектива «Лыбедь»

19:00 — Выступление Дениса Майданова

20:00 — Dj Set

11 августа, воскресенье

13:00 — Выступление кавер-группы «Качели»

14:00 — Выступление группы «Feelin’s»

15:00 — 16:00 — Подведение спортивных итогов, награждение победителей

16:00 — Выступление группы «MangoStarr»

17:00 — Выступление группы «Всегда!»

Площадка расположена в 3 км. от г. Спасск-Рязанский.

Вход свободный, 0+.

Культурно-развлекательная программа запланирована на время с 12:00 до 20:00. Будут фуд-корты, крафт-маркет, мастер-классы. Посетителям рекомендуют иметь наличные деньги, в поле возможны перебои с мобильной связью.

9–11 августа будет организован трансфер из Рязани (место отправления — Театральная площадь). Стоимость 150 руб. в один конец.

Большим туристическим автобусам и автомобилистам рекомендуют проезд через Окский мост по трассе Рязань — Спасск-Рязанский.

На территории площадки не предусмотрен палаточный лагерь.