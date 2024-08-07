Организаторы «Неба России» опубликовали программу работы фестивальной площадки

Опубликована информация о программе фестивальной площадки «Неба России».
9 августа, пятница
16:30 — Представление команд воздухоплавателей
17:00 — Выступление кавер-группы «Карусель Бэнд»
18:00 — Выступление кавер-группы «Гангстеры»
19:00 — Выступление Дениса Клявера
20:00 — Dj Set
10 августа, суббота
12:00 — Выступление кавер-группы «Хулиганы»
15:00 — Выступление группы «Of Titans and Men»
16:00 — Выступление группы «BLESTKI»
17:00 — Выступление группы «Onegene»
18:00 — Выступление коллектива «Лыбедь»
19:00 — Выступление Дениса Майданова
20:00 — Dj Set
11 августа, воскресенье
13:00 — Выступление кавер-группы «Качели»
14:00 — Выступление группы «Feelin’s»
15:00 — 16:00 — Подведение спортивных итогов, награждение победителей
16:00 — Выступление группы «MangoStarr»
17:00 — Выступление группы «Всегда!»
Площадка расположена в 3 км. от г. Спасск-Рязанский.
Вход свободный, 0+.
Культурно-развлекательная программа запланирована на время с 12:00 до 20:00. Будут фуд-корты, крафт-маркет, мастер-классы. Посетителям рекомендуют иметь наличные деньги, в поле возможны перебои с мобильной связью.
9–11 августа будет организован трансфер из Рязани (место отправления — Театральная площадь). Стоимость 150 руб. в один конец.
Большим туристическим автобусам и автомобилистам рекомендуют проезд через Окский мост по трассе Рязань — Спасск-Рязанский.
На территории площадки не предусмотрен палаточный лагерь.