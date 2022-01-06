Опубликовано рождественское послание митрополита Рязанского и Михайловского Марка

Сайт Рязанской епархии опубликовал рождественское послание митрополита Рязанского и Михайловского Марка.

С Рождеством Христовым!

Рождение новой жизни, приход человека в мир – это событие удивительное, радостное! Событие желанное! К нему готовятся, его с нетерпением ожидают. Однако, к сожалению, не все…

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Современная статистика неумолимо свидетельствует о том, что множество людей отказываются от своих детей. Как рожденных, так и не рожденных. Сколько уже начавшихся жизней жестоко обрываются во чреве матери…

2000 лет назад на земле совершилось самое главное Рождение. Самое важное за всю историю человечества. В мир пришел его Спаситель. И мир ожидал Его. Древний Израиль буквально жил в ожидании Мессии.

И вот Христос, Мессия, долгожданный и желанный, приходит в мир. Но Его никто не встречает. Ему даже не находится места среди людей. Спаситель мира рождается в пещере для загона скота. Яслями ему служит кормушка для животных. Более того, злая человеческая воля делает его изгнанником из своего Отечества, из своего народа. Он гоним с рождения, гоним во младенчестве, гоним во взрослом возрасте.

Сегодня Христос также гоним. Даже память о Нем пытаются стереть. Все чаще в Европе раздаются «рекомендации» о том, что не стоит называть Рождество Рождеством, не стоит ставить елки в школах и уж тем более носить кресты.

Но Христос уже пришел на землю. Вошел в этот мир и навсегда изменил порядок вещей.

Рождество Христово — это событие, которое невозможно забыть или замолчать! Бог родился ради всех нас! Ради нашего спасения! И это наша история, которую никому не под силу переписать.

Желаю всем нам, дорогие братья и сестры, постоянно помнить об этом! Всегда пребывать в радости о Христе Родившемся! И славить Бога за богатые милости, которыми Он щедро делится с нами!