Опубликовано расписание служб на Рождество в рязанских храмах

Традиционно сотни верующих в Рязани отправятся встречать Рождество Христово в храмы, соборы и монастыри. Редакция 7info публикует расписание служб, которые состоятся 6 и 7 января.
Свято-Троицкий мужской монастырь
6 января (понедельник):
17:00 — Рождественская всенощная
6-7 января ночь:
22:00 — Начало исповеди
23:00 — Песненное последование Рождественской утрени
00:00 — Божественная литургия (исповедь, причастие)
7 января (вторник):
8:30 — Божественная литургия (исповедь, причастие)
Христорождественский кафедральный собор
7 января (вторник):
23:00 — Исповедь
23:40 — Входные молитвы. Часы
00:00 — Божественная литургия
9:00 — Часы. Поздняя Божественная литургия
16:00 — Вечернее богослужение (Попразднство Рождества Христова)
Борисо-Глебский кафедральный собор
6 января в 17.00 там начнётся Всенощное Бдение. В 23.40 — Часы. Божественная Литургия. В 8.00 7 января — Часы. Божественная Литургия, в 16.30 — Великая вечерня. Утреня с великим славословием. 1-й час
Вознесенский храм г. Рязани
6 января (понедельник):
23:00 — Исповедь
23:20 — Праздничная заутреня, часы
00:00 — Ночная Литургия
7 января (вторник):
8:30 — Часы, поздняя Литургия
Преображенский храм г. Рязани
7 января в 00.00 начнётся праздничная Литургия. До неё прихожан приглашают исповедоваться. В 8:00 — Исповедь, часы, Божественная литургия,
в 17:00 — вечернее богослужение.
Храм Благовещения Пресвятой Богородицы
6 января в 23.00 начнётся Всенощное Бдение, затем — праздничная Литургия.
Спасо-Преображенский храм (Спаса на Яру)
6 января в 20.30 начнётся Всенощное Бдение. В 23.00 верующих приглашают на исповедь. 7 января в 00.00 начнётся праздничная Литургия.
Казанский собор Казанского монастыря
6 января (понедельник):
23:45 — Праздничное Рождественское богослужение: Часы. Литургия. Славление праздника
7 января (вторник):
17:00 — Славословное богослужение
8 января (среда):
17:00 Вечернее богослужение
Храм Великомученицы Екатерины
6 января в 22.00 верующих приглашают на Великое повечерие. Следом в 00.15 начнётся праздничная Божественная Литургия.
Храм Покрова Пресвятой Богородицы
До наступления Рождества верующих приглашают на исповедь. Она начнётся в 23.00. Следом в 00.00 начнётся Божественная литургия, утренняя Божественная литургия состоится в 09.00.
Храм в честь иконы Божией Матери «Всецарица»
6 января вечернее богослужение в этом храме начнётся в 22.00.
Епархиальное подворье в честь праведного Иоанна Кронштадтского
В 23.00 в храме начнётся общая исповедь. В 23.30 — праздничная Божественная Литургия.
Обратите внимание, что время служб может меняться. Уточняйте актуальное расписание в самих храмах.
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