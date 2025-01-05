Опубликовано расписание служб на Рождество в рязанских храмах

Традиционно сотни верующих в Рязани отправятся встречать Рождество Христово в храмы, соборы и монастыри. Редакция 7info публикует расписание служб, которые состоятся 6 и 7 января.

Свято-Троицкий мужской монастырь

6 января (понедельник):

17:00 — Рождественская всенощная

6-7 января ночь:

22:00 — Начало исповеди

23:00 — Песненное последование Рождественской утрени

00:00 — Божественная литургия (исповедь, причастие)

7 января (вторник):

8:30 — Божественная литургия (исповедь, причастие)

Христорождественский кафедральный собор

7 января (вторник):

23:00 — Исповедь

23:40 — Входные молитвы. Часы

00:00 — Божественная литургия

9:00 — Часы. Поздняя Божественная литургия

16:00 — Вечернее богослужение (Попразднство Рождества Христова)

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Борисо-Глебский кафедральный собор

6 января в 17.00 там начнётся Всенощное Бдение. В 23.40 — Часы. Божественная Литургия. В 8.00 7 января — Часы. Божественная Литургия, в 16.30 — Великая вечерня. Утреня с великим славословием. 1-й час

Вознесенский храм г. Рязани

6 января (понедельник):

23:00 — Исповедь

23:20 — Праздничная заутреня, часы

00:00 — Ночная Литургия

7 января (вторник):

8:30 — Часы, поздняя Литургия

Преображенский храм г. Рязани

7 января в 00.00 начнётся праздничная Литургия. До неё прихожан приглашают исповедоваться. В 8:00 — Исповедь, часы, Божественная литургия,

в 17:00 — вечернее богослужение.

Храм Благовещения Пресвятой Богородицы

6 января в 23.00 начнётся Всенощное Бдение, затем — праздничная Литургия.

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Спасо-Преображенский храм (Спаса на Яру)

6 января в 20.30 начнётся Всенощное Бдение. В 23.00 верующих приглашают на исповедь. 7 января в 00.00 начнётся праздничная Литургия.

Казанский собор Казанского монастыря

6 января (понедельник):

23:45 — Праздничное Рождественское богослужение: Часы. Литургия. Славление праздника

7 января (вторник):

17:00 — Славословное богослужение

8 января (среда):

17:00 Вечернее богослужение

Храм Великомученицы Екатерины

6 января в 22.00 верующих приглашают на Великое повечерие. Следом в 00.15 начнётся праздничная Божественная Литургия.

Храм Покрова Пресвятой Богородицы

До наступления Рождества верующих приглашают на исповедь. Она начнётся в 23.00. Следом в 00.00 начнётся Божественная литургия, утренняя Божественная литургия состоится в 09.00.

Храм в честь иконы Божией Матери «Всецарица»

6 января вечернее богослужение в этом храме начнётся в 22.00.

Епархиальное подворье в честь праведного Иоанна Кронштадтского

В 23.00 в храме начнётся общая исповедь. В 23.30 — праздничная Божественная Литургия.

Обратите внимание, что время служб может меняться. Уточняйте актуальное расписание в самих храмах.

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