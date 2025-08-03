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Культура и события

Опубликована программа фестиваля «Небо России»

Анастасия Мериакри
Фото: Telegram-канал «Фестиваль „Небо России“ / Полет на шаре / Рязанская область».

Стала известна программа фестиваля «Небо России» (0+), который проходит в Рязани с 3 по 11 августа. На целую неделю Рязанская область снова станет центром притяжения для гостей со всех регионов России!

В рамках фестиваля пройдут рейтинговые соревнования по воздухоплавательному спорту. За Кубок России поборются лучшие пилоты страны. Ожидается участие 35 команд.

8-10 августа гостей фестиваля порадует культурно-развлекательная программа: живая музыка, зоны фуд-кортов, мастер-классов, крафт-маркет, активности для всей семьи, места для отдыха и фотосессий. Возрастное ограничение 0+.

3 августа, воскресенье

09:00 — 18:00 — Подготовка места проведения соревнований

Предположительно, будет летать 7 аэростатов. Взлет около 18:30 – 18:50.

4 августа, понедельник

12:00 — 16:00 — Регистрация спортсменов-участников

18:00 — 20:00 — Вечерний тренировочный полёт

5 августа, вторник

05:00 — 08:30 — Утренний тренировочный полёт

09:00 — 13:00 — Регистрация спортсменов-участников

15:00 — 15:30 — Генеральный брифинг для спортсменов-участников

18:00 — 20:00 — Вечерний спортивный полёт

6 августа, среда

05:00 — 08:30 — Утренний спортивный полёт

18:00 — 20:00 — Вечерний спортивный полёт

7 августа, четверг

05:00 — 08:30 — Утренний спортивный полёт

18:00 — 20:00 — Вечерний спортивный полёт

8 августа, пятница

05:00 — 08:30 — Утренний спортивный полёт

16:00 — 22:00 — Культурно-развлекательная программа на фестивальной площадке, которая находится в 3 км от города Спасск-Рязанский: vk.com/wall-128919775_9837. Живая музыка, мастер-классы, крафт-маркет, фуд-корты, активности для всей семьи. Вход свободный. Возрастное ограничение 0+.

18:00 – 19:00 — Pine Forest Sheikhs (Рязань) (0+)

19:00 – 20:00 — MangoStarr (Рязань) (0+)

20:00 — 22:00 — Вечернее свечение аэростатов

9 августа, суббота

05:00 — 08:30 — Утренний спортивный полёт (резервный) или отдых

16:00 — 22:00 — Культурно-развлекательная программа на фестивальной площадке, которая находится в 3 км от города Спасск-Рязанский: vk.com/wall-128919775_9837. Живая музыка, мастер-классы, крафт-маркет, фуд-корты, активности для всей семьи. Вход свободный. Возрастное ограничение 0+.

16:00 – 17:00 — Группа «Лыбедь» (Рязань) (0+)

17:00 – 17:30 — Представление команд воздухоплавателей

17:30 – 18:00 — ВЕЧЁРКА | VECHORKA (Рязань) (0+)

18:00 – 19:00 — Onegene (Рязань) (0+)

19:00 – 20:00 — Проспекты (Москва) (0+)

20:00 – 21:00 — МИНАЕВА (хэдлайнер) (0+)

20:00 — 22:00 — Вечернее свечение аэростатов

10 августа, воскресенье

05:00 — 08:30 — Утренний спортивный полёт (резервный) или отдых

13:00 — 15:00 — Подведение итогов, награждение

16:00 — 22:00 — Культурно-развлекательная программа на фестивальной площадке, которая находится в 3 км от города Спасск-Рязанский: vk.com/wall-128919775_9837. Живая музыка, мастер-классы, крафт-маркет, фуд-корты, активности для всей семьи. Вход свободный. Возрастное ограничение 0+.

16:00 – 17:00 — Новый Мир (Москва) (0+)

17:00 – 18:00 — Пионеры Дальнего Космоса (Москва) (0+)

18:00 – 18:30 — Подведение спортивных итогов, награждение победителей

18:30 – 19:30 — Gangsters_coverband (Рязань) (0+)

20:00 — 22:00 — Вечернее свечение аэростатов

11 августа, понедельник

05:00 — 08:30 — Утренний свободный полёт

Метео-условия для свечения шаров:

Ветер в приземном слое не более 2 м/с, без осадков. Решение принимается на месте по фактической погоде.

В программе возможны изменения.

Возрастное ограничение 0+.

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