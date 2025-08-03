Опубликована программа фестиваля «Небо России»

Стала известна программа фестиваля «Небо России» (0+), который проходит в Рязани с 3 по 11 августа. На целую неделю Рязанская область снова станет центром притяжения для гостей со всех регионов России!
В рамках фестиваля пройдут рейтинговые соревнования по воздухоплавательному спорту. За Кубок России поборются лучшие пилоты страны. Ожидается участие 35 команд.
8-10 августа гостей фестиваля порадует культурно-развлекательная программа: живая музыка, зоны фуд-кортов, мастер-классов, крафт-маркет, активности для всей семьи, места для отдыха и фотосессий. Возрастное ограничение 0+.
3 августа, воскресенье
09:00 — 18:00 — Подготовка места проведения соревнований
Предположительно, будет летать 7 аэростатов. Взлет около 18:30 – 18:50.
4 августа, понедельник
12:00 — 16:00 — Регистрация спортсменов-участников
18:00 — 20:00 — Вечерний тренировочный полёт
5 августа, вторник
05:00 — 08:30 — Утренний тренировочный полёт
09:00 — 13:00 — Регистрация спортсменов-участников
15:00 — 15:30 — Генеральный брифинг для спортсменов-участников
18:00 — 20:00 — Вечерний спортивный полёт
6 августа, среда
05:00 — 08:30 — Утренний спортивный полёт
18:00 — 20:00 — Вечерний спортивный полёт
7 августа, четверг
05:00 — 08:30 — Утренний спортивный полёт
18:00 — 20:00 — Вечерний спортивный полёт
8 августа, пятница
05:00 — 08:30 — Утренний спортивный полёт
16:00 — 22:00 — Культурно-развлекательная программа на фестивальной площадке, которая находится в 3 км от города Спасск-Рязанский: vk.com/wall-128919775_9837. Живая музыка, мастер-классы, крафт-маркет, фуд-корты, активности для всей семьи. Вход свободный. Возрастное ограничение 0+.
18:00 – 19:00 — Pine Forest Sheikhs (Рязань) (0+)
19:00 – 20:00 — MangoStarr (Рязань) (0+)
20:00 — 22:00 — Вечернее свечение аэростатов
9 августа, суббота
05:00 — 08:30 — Утренний спортивный полёт (резервный) или отдых
16:00 — 22:00 — Культурно-развлекательная программа на фестивальной площадке, которая находится в 3 км от города Спасск-Рязанский: vk.com/wall-128919775_9837. Живая музыка, мастер-классы, крафт-маркет, фуд-корты, активности для всей семьи. Вход свободный. Возрастное ограничение 0+.
16:00 – 17:00 — Группа «Лыбедь» (Рязань) (0+)
17:00 – 17:30 — Представление команд воздухоплавателей
17:30 – 18:00 — ВЕЧЁРКА | VECHORKA (Рязань) (0+)
18:00 – 19:00 — Onegene (Рязань) (0+)
19:00 – 20:00 — Проспекты (Москва) (0+)
20:00 – 21:00 — МИНАЕВА (хэдлайнер) (0+)
20:00 — 22:00 — Вечернее свечение аэростатов
10 августа, воскресенье
05:00 — 08:30 — Утренний спортивный полёт (резервный) или отдых
13:00 — 15:00 — Подведение итогов, награждение
16:00 — 22:00 — Культурно-развлекательная программа на фестивальной площадке, которая находится в 3 км от города Спасск-Рязанский: vk.com/wall-128919775_9837. Живая музыка, мастер-классы, крафт-маркет, фуд-корты, активности для всей семьи. Вход свободный. Возрастное ограничение 0+.
16:00 – 17:00 — Новый Мир (Москва) (0+)
17:00 – 18:00 — Пионеры Дальнего Космоса (Москва) (0+)
18:00 – 18:30 — Подведение спортивных итогов, награждение победителей
18:30 – 19:30 — Gangsters_coverband (Рязань) (0+)
20:00 — 22:00 — Вечернее свечение аэростатов
11 августа, понедельник
05:00 — 08:30 — Утренний свободный полёт
Метео-условия для свечения шаров:
Ветер в приземном слое не более 2 м/с, без осадков. Решение принимается на месте по фактической погоде.
В программе возможны изменения.
Возрастное ограничение 0+.