Понедельник, 3 июля, 2023
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Определён кандидат на должность прокурора Рязанской области

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Названо имя кандидата на должность главного прокурора Рязанской области. Его озвучил председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас 3 июля.

На должность главы надзорного органа в регионе претендует Дмитрий Коданёв. Его кандидатуру внёс президент России Владимир Путин.

Биографическая справка:

Дмитрий Коданёв родился в 1972 году в г. Калинин (ныне г. Тверь), в 1995 году закончил Тверской государственный университет.

В органах прокуратуры с 1997 года. Последовательно занимал должности следователя прокуратуры Твери, старшего следователя отдела по расследованию особо важных дел следственного управления прокуратуры Тверской области. Работал прокурором Старицкого района Тверской области, прокурор Центрального района г. Твери, заместитель прокурора Тверской области, с 25 апреля 2019 года — заместитель прокурора Смоленской области.

С 19 ноября 2019 года назначен первым заместителем прокурора Смоленской области.

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