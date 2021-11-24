Онлайн-ритейлер Самокат начал работу в Рязани

Онлайн-ритейлер с доставкой товаров за 15 минут Самокат запустился в Рязани. До конца 2021 года компания намерена вдвое увеличить число городов присутствия сервиса. Теперь услуга быстрой доставки продуктов питания и товаров для дома стала доступна для жителей Рязани.

Курьеры партнеров Самоката будут доставлять товары на велосипедах за 15-30 минут в зависимости от зоны доставки. Первое время будут также задействованы курьеры на автомобилях. Такая оперативность возможна благодаря “дарксторам” или центрам формирования заказов, которые Самокат открывает в разных районах города. На момент запуска сервис разместил на территории Рязани до 10 дарксторов для покрытия всего города. Всего на территории России уже действует более 800 дарксторов, а курьеры партнеров Самоката доставляют свыше 300.000 заказов ежедневно.

“Наша цель – изменить отношение горожан к рутинным задачам и времени, которое они тратят на покупку еды. Мы стремимся к тому, чтобы любой человек мог получать необходимые товары с быстрой доставкой. Это, прежде всего, экономия времени, которое можно потратить на любимые занятия и общение с близкими,” — отмечает Игорь Рожков, директор по маркетингу онлайн-ритейлера Самокат.

“За последние два года сервисы по доставке стали обычной, удобной, а для многих просто необходимой, частью жизни. Уверен, что жители Рязани оценят по достоинству сервис «Самокат». Сервис является частью экосистемы Сбера и входит в подписки СберПрайм и СберПрайм+. А это значит, что все их пользователи смогут заказывать продукты питания и товары повседневного спроса через Самокат со скидкой. Так же хочу отметить, что любой сервис можно подключить онлайн и в офисах Сбербанка, где наши сотрудники окажут всю необходимую помощь,” – прокомментировал управляющий Рязанским отделением Сбербанка Иван Семенов.

В ассортименте Самоката более 2500 товаров повседневного спроса: это продукты питания, напитки, бытовая химия, косметика и сопутствующие товары. На витрине представлены товары от самых разных производителей, в том числе и продукты от популярных рязанских брендов. Около трети ассортимента составляют товары собственной торговой марки Самоката. Это качественные и экологичные продукты, товары для дома и косметика.

Оформить и получить заказ жители Рязани смогут с 8 утра до 23 часов вечера. Доставка всегда бесплатная, а минимальная сумма заказа составляет всего 100 рублей.