«Он очень любит свою родину»: «Бедный олигарх» Виктор Гнида в исполнении Владимира Сычева возвращается на ТНТ

12 августа в 20:00 на телеканале ТНТ состоится премьера третьего сезона сериала «Бедный олигарх» с Владимиром Сычёвым и Максимом Лагашкиным. После побега из британской тюрьмы их персонажи — потерявший все олигарх и его преданный дворецкий — держат путь в русскую деревню, ту самую, в которой Виктор Гнида был когда-то прописан.

К своим ролям в третьем сезоне комедийного сериала возвращаются Карен Арутюнов, Тимур Батрутдинов, Иван Филиппов, Янина Студилина, а также к касту присоединяются Кай Метов, Ирина Темичева, Роман Попов, Олег Верещагин и Наталья Бочкарева.

В деревне, куда после сумасшедших приключений прибывают Гнида и его спутники, олигарха считают предателем и беглецом. Главный герой останется без поддержки и средств к существованию, однако воспринимает эти обстоятельства как новый вызов и начинает борьбу за влияние.

Актер Владимир Сычев: «Бедный олигарх», конечно, комедийный сериал, но в нем есть и сатира, и моменты, которые глубоко трогают. Я, на самом деле, за эти три сезона так проникся и к своему персонажу, и к персонажу Максима Лагашкина, какие бы выходки, и хитрости, и уловки, и махинации, и подставы Виктор ни совершал. Если посмотреть поглубже, он ведь настоящий. Виктор умеет любить, умеет дружить. Он любит очень свою родину. Мне было интересно играть такого неоднозначного персонажа. Всегда интересно играть образы героев, которых ранее играть не приходилось. С каждым сезоном я узнаю его больше, больше к нему привязываюсь».

Режиссер нового сезона — Давид Дадунашвили («Ресторан по понятиям», «Тень Чикатило»). Авторы сценария: Арсен Арутюнян и Александр Головко. Креативный продюсер: Гайк Асатрян. Продюсеры проекта: Сарик и Гевонд Андреасяны, Тина Канделаки, Аркадий Водахов, Борис Ханчалян и Марина Разумова.

Новый сезон сериала «Бедный олигарх» – сегодня в 20:00 на ТНТ!

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