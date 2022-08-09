Окский заповедник вновь загорелся

7 августа на территории Кудомского участкового лесничества Спасского лесничества произошло возгорание. Низовой пожар подошёл к границе Окского заповедника и частично вошёл на территорию Чарусского лесничества заповедника.

Причиной возгорания, предположительно, стала гроза, – сообщили в Окском заповеднике.

В тот же день заповедник направил на тушение огня 12 человек личного состава и 4 единицы техники. Площадь, пройденная пожаром, по предварительным данным, составляет около 50 гектаров.

В Окском заповеднике призывают граждан не посещать леса и соблюдать меры противопожарной безопасности. В Рязанском регионе продолжает действовать особый противопожарный режим.