Уже совсем скоро, 12 октября в 18 часов, в Рязанском дворце молодёжи состоится долгожданное события — Полуфинал Официальной Рязанской лиги МС КВН. Организаторы знакомят нас с командами, которые сыграют в 1/2 финала.

В этот вечер на сцену выйдет команда «Лазурные драконы». Себя ребята представляют как выпускников факультета скуфиндуй:

— Мы уже в таком возрасте, что когда садимся, начинаем кряхтеть и вздыхать. И всё это не отбивка. Считаем, что жизнь — зло, и юмор у неё такой же, поэтому как живём, так шутим. Но всё в рамках УК РФ и правил планеты КВН, — интригуют ребята.

Полуфинал не обойдётся без выступления команды DK из Санкт-Петербурга, уже хорошо знакомой рязанскому зрителю. Чтобы нк пропустить ни одной шутки, включайте ДиКтофоны:

— Мы ДиКо извиняемся, но даже ДиКаприо не такой ДиКовинный, как DK, — предупреждают очаровательные девушки.

Ещё один участник Полуфинала — моно-команда из Тульской области. В нынешнем составе дебютировала на фестивале «Поющий Косопуз — 2023», став обладателем Кубка в номинации «Лучший мужской вокал». И уже в этом году завоевала «Поющий Косопуз — 2024», как самая Музыкальная команда. Суммарный опыт команды в лигах различного уровня давно перевалил за полвека. А в Официальной Рязанской лиге команда вообще чувствует себя как дома, что не мешает ей успешно сливаться с толпой молодых, перспективных, веселых и находчивых «пенсионеров».

Совсем скоро мы познакомим вас с другими участниками полуфинальной игры! Следите за новостями.

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Проект реализуется при грантовой поддержке Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь).

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Полуфинал ОРЛ МС КВН проводится при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, в рамках проекта «Кубок чемпионов. Наставники».