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Воскресенье, 2 января, 2022
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Один из пострадавших в ДТП с автобусом под Рязанью лишился ног

Александр Ильин
Фото: Госавтоинспекция Рязанской области

Один из пострадавших пассажиров автобуса «Москва-Астрахань», который утром 2 января попал в ДТП в Скопинском районе Рязанской области, лишился ног, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на собственный источник. 

По словам собеседника агентства, человек получил «травматическую ампутацию нижних конечностей».

Напомним, трое пассажиров находятся в тяжёлом состоянии. Их доставят в Рязань вертолётом санавиации. Еще девять человек с различными травмами госпитализированы в хирургическое отделение скопинской больницы. 

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Состояние двух пострадавших в аварии детей оценивается как удовлетворительное. Они остаются под наблюдением медиков.

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