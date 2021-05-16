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Воскресенье, 16 мая, 2021
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Очевидцы сообщили о страшной аварии на трассе М-5

7info
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Утром 16 мая на трассе М-5 «Урал» произошло ДТП. Фото места аварии опубликовала группа ПУВР.

– Страшная авария на трассе М5. Берегите себя! – написал автор сообщения.

Происшествие случилось в Рыбновском районе.

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