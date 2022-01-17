Обнародовано расписание автобусов на крещенские купания в Рязани

В ночь на 19 января добраться до места купаний на Ореховом озере рязанцы смогут на автобусах. Курсировать они будут от площади Свободы, информирует пресс-служба администрации.

От площади Свободы автобусы будут ходить с 22.00 до 01.45 каждый 15 минут. Обратно — каждый 15 минут с 22.15 до 02.00

Отметим, что купания стартуют в 23.00 и завершатся к 02.00. Купели оборудуют всем необходимым. Купание в непредназначенных для этого местах может быть опасным.

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Рязанцам напоминают: воздержаться от купаний стоит тем, кто имеет заболевания сердца, страдает гипертонией, эпилепсией, болезнями почек и бронхолегочной системы, щитовидной железы, больным сахарным диабетом, а также беременным.