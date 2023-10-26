Четверг, 26 октября, 2023
На главнуюНовости Рязани

Обход города Шацка стал частью федеральной трассы

7info

ФКУ «Поволжуправтодор» приняло на праве оперативного управления автомобильную дорогу, значившуюся ранее как «Обход города Шацка». Об этом сообщила пресс-служба компании.

Протяженность дороги — 19 км 786 м. Она соединяется с М-5 «Урал» на участке 350 км, огибает город с северной стороны, и вновь соединяется с трассой на 367 км. Основная функция обводной дороги — вывод транзитного транспорта за пределы города.

Это дорога соответствует параметрам II категории с асфальтобетонным покрытием и 2 полосами движения. На ней имеются искусственные сооружения: мосты через ручьи Мара и Гай, через реку Шача, а также 24 водопропускные трубы.

В ближайшее время будет проведено обследование для определения необходимости включения и объемов работ по данной дороге в программу приведения в нормативное состояния и определения сроков её реализации.

В свою очередь, в собственность Рязанской области был передан участок автомобильной дороги М-5 «Урал» Москва — Рязань — Пенза — Самара — Уфа — Челябинск на участке км 349+380 — км 366+832, проходящий в границах города и являющийся частью улично-дорожной сети.

spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru.

Техподдержка: adm@7info.ru.

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети Интернет, находящихся на территории Российской Федерации

Информация о партнёрах