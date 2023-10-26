Обход города Шацка стал частью федеральной трассы

ФКУ «Поволжуправтодор» приняло на праве оперативного управления автомобильную дорогу, значившуюся ранее как «Обход города Шацка». Об этом сообщила пресс-служба компании.

Протяженность дороги — 19 км 786 м. Она соединяется с М-5 «Урал» на участке 350 км, огибает город с северной стороны, и вновь соединяется с трассой на 367 км. Основная функция обводной дороги — вывод транзитного транспорта за пределы города.

Это дорога соответствует параметрам II категории с асфальтобетонным покрытием и 2 полосами движения. На ней имеются искусственные сооружения: мосты через ручьи Мара и Гай, через реку Шача, а также 24 водопропускные трубы.

В ближайшее время будет проведено обследование для определения необходимости включения и объемов работ по данной дороге в программу приведения в нормативное состояния и определения сроков её реализации.

В свою очередь, в собственность Рязанской области был передан участок автомобильной дороги М-5 «Урал» Москва — Рязань — Пенза — Самара — Уфа — Челябинск на участке км 349+380 — км 366+832, проходящий в границах города и являющийся частью улично-дорожной сети.