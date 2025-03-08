Новый температурный рекорд зафиксирован в Рязани

В пятницу, 7 марта, в Рязани установлен новый температурный рекорд. Об этом сообщил в своём телеграм-канале синоптик Роман Степанов.

По словам метеоролога, фактическая температура воздуха в Рязани в 9 часов была +8,4°С, в 12 часов дня температура воздуха достигла уже +10,2°С.

Предыдущий рекорд был зафиксирован в 2002 году, когда воздух прогрелся до +8,3°С. Это значение было перекрыто ещё утром вчерашнего дня.

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По данным эксперта, такая температура должна сохраниться в ближайшие дни: рязанцев ждёт теплая и солнечная погода, осадки, если и будут, то слабые и местами.