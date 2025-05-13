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Фото: t.me/umvd62
Происшествия

Новые нарушения со стороны мигрантов выявлены в Рязани

Алексей Самохин

Сотрудники УМВД России по Рязанской области в прошедшие выходные и праздничные дни провели в Рязани и по региону профилактические рейды, направленные на усиление контроля за соблюдением миграционного законодательства. В ходе мероприятий также выявляли и пресекали административные правонарушения.

В результате рейдов в территориальные органы внутренних дел Рязани были доставлены более 300 человек.

В Рязани в рамках мероприятий выявлено и пресечено 7 нарушений миграционного законодательства, совершённых иностранными гражданами.

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В Рязанском, Пронском, Рыбновском, Кораблинском и Спасском районах области сотрудники полиции зафиксировали 5 аналогичных правонарушений. Также были выявлены 2 работодателя, нарушивших законодательство при привлечении иностранных граждан к труду.

По всем фактам возбуждены дела об административных правонарушениях. Нарушителям грозят значительные штрафы.

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