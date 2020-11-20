В Захаровском районе открылась служба выдачи средств реабилитации

В пятницу, 20 ноября, в Захаровском районе начала работать служба выдачи средств реабилитации. Об этом сообщает пресс-служба правительства Рязанской области.

Данная служба открылась в районе благодаря нацпроекту «Демография».

Средства реабилитации предоставляются бесплатно на срок до одного года. В случае необходимости жители района могут незамедлительно получить кресла-коляски, опорные трости, костыли, ходунки, противопролежневые подушки и матрацы, функциональные кровати и другое необходимое оснащение. Всего в отделении могут предложить более 12 средств реабилитации.

— На базе комплексного центра также ведется обучение граждан навыкам ухода за родственниками и консультации по вопросам применения средств ухода и реабилитации, — говорится в сообщении.

В целом за время реализации проекта на территории Рязанской области создано 17 подобных служб.