В Рязанской области умерла врач, работавшая в ковидном госпитале

В Рязанской области умерла врач Ольга Кимовна Жукова. Об этом в пятницу, 27 ноября, сообщил у себя на странице в ВК губернатор Николай Любимов.

По словам Любимова, в ноябре Ольга Кимовна пошла добровольцем в ковидный госпиталь в Сасовском межмуниципальном медцентре.

Глава региона отметил, что уход из жизни Ольги Жуковой стал большой утратой для всей Рязанской области, а также для её знакомых и многочисленных пациентов.

– Приношу мои самые глубокие соболезнования родным и близким Ольги Кимовны, – написал Николай Любимов.

Ольге Кимовне было 69 лет.

РИА «7 новостей» также выражает соболезнования родным и близким покойной.