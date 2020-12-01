В Рязани усилят рейды по соблюдению масочного режима

В понедельник, 30 ноября, Елена Сорокина провела еженедельное совещание. Мэр города заметила, что необходимо усилить рейды по масочному режиму. Об этом пишет пресс-служба администрации Рязани.

К тому решению власти города пришли из-за сложной эпидемиологической ситуации. На совещании заметили, что все еще необходимо соблюдать масочный режим и проводить регулярную дезинфекцию в учреждениях и городском транспорте.

С руководителями структурных подразделений она обсудила вопросы реализации нацпроектов, благоустройства города, транспортного обслуживания и соцсферы

— Работы в рамках проектов местных инициатив практически завершили. В частности, к настоящему времени из 24-х объектов работы закончены на 22-х. На оставшихся участках благоустройство завершат в скором времени, — говорится в сообщении.

В городе также продолжаются рейды по пресечению несанкционированной торговли. За одну прошлую неделю в Рязани составили более 30 протоколов.

Особое внимание всеми подразделениями уделяется работе с обращениями жителей.