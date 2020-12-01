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В Рязани проведут конкурс на лучшее новогоднее оформление

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В Рязани вновь пройдёт конкурс на лучшее новогоднее оформление. Заявки на участие в нём принимает администрация города с 1 по 16 декабря.

Конкурс проводится в 5 номинациях:

  • «Лучшее новогоднее оформление торгового центра и торгового комплекса»;
  • «Лучшее новогоднее оформление продовольственного магазина»;
  • «Лучшее новогоднее оформление непродовольственного магазина»;
  • «Лучшее новогоднее оформление предприятия общественного питания»;
  • «Лучшее новогоднее оформление предприятия бытового обслуживания населения».

В мэрии сообщают, для оформления своего объекта предприниматели могут использовать специализированные макеты. Это позволит стилистически объединить оформления всех городских пространств.

Для участия в конкурсе необходимо подать следующие документы:

  • заявку на участие в конкурсе на лучшее новогоднее оформление предприятий потребительского рынка города Рязани по форме согласно приложению;
  • описание художественного оформления предприятия с приложением фотоматериалов в электронном виде в количестве 5-7 фотографий.

Документы направляются в отдел по развитию предпринимательства, сферы торговли и услуг администрации города Рязани по электронной почте: 4912457713@mail.ru. Макеты и образец заявки на участие можно найти по ссылке.

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