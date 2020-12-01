В Рязани проведут конкурс на лучшее новогоднее оформление

В Рязани вновь пройдёт конкурс на лучшее новогоднее оформление. Заявки на участие в нём принимает администрация города с 1 по 16 декабря.

Конкурс проводится в 5 номинациях:

«Лучшее новогоднее оформление торгового центра и торгового комплекса»;

«Лучшее новогоднее оформление продовольственного магазина»;

«Лучшее новогоднее оформление непродовольственного магазина»;

«Лучшее новогоднее оформление предприятия общественного питания»;

«Лучшее новогоднее оформление предприятия бытового обслуживания населения».

В мэрии сообщают, для оформления своего объекта предприниматели могут использовать специализированные макеты. Это позволит стилистически объединить оформления всех городских пространств.

Для участия в конкурсе необходимо подать следующие документы:

заявку на участие в конкурсе на лучшее новогоднее оформление предприятий потребительского рынка города Рязани по форме согласно приложению;

описание художественного оформления предприятия с приложением фотоматериалов в электронном виде в количестве 5-7 фотографий.

Документы направляются в отдел по развитию предпринимательства, сферы торговли и услуг администрации города Рязани по электронной почте: 4912457713@mail.ru. Макеты и образец заявки на участие можно найти по ссылке.