В Рязани при реконструкции Астраханского моста у цирка нашли остатки фонтана 1950-х годов

В Рязани во время реконструкции моста у цирка на улице Ленина нашли боковую стенку советского фонтана 1950-х годов. Об этом рассказал Александр Дударев в группе ВК «Рязань, которую мы потеряли«.

По словам краеведа, в самом начале работ археологи обнаружили в одной из траншей ряд кирпичей в цементе. Они были выложены прямой линией с небольшим изломом и закруглением.

— Кирпичи располагались на глубине около 1,6-1,7 метров. Сначала все подумали, что это фундамент какой-то постройки. Однако после того, как я изучил старые фотографии, то понял, что обнаруженные элементы являются частью советского фонтана, — рассказал Дударев.

Помимо части старого фонтана археологи обнаружили и технологический колодец, в котором располагались вентили для подачи воды в чашу. А рядом с лестницей к Лыбедскому бульвару с улицы Ленина эксперты нашли и другие ступеньки. От современной постройки их отличал более крутой излом.

— После строительства здания почтамта в 1960-х годах старые постройки уже не вписывались в общий образ города. Поэтому, вероятнее всего, классический фонтан с лестницей попросту разломали. Из-за этого же было принято решение засыпать грунтом долину реки Лыбедь, приподняв уровень земли, — написал Александр Дударев.

Из-за всех изменений элементы советского благоустройства ушли достаточно глубоко в землю. Именно поэтому все находки в настоящее время археологи обнаруживают на поражающей глубине.