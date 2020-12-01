В Рязани при реконструкции Астраханского моста у цирка нашли остатки фонтана 1950-х годов

В Рязани во время реконструкции моста у цирка на улице Ленина нашли боковую стенку советского фонтана 1950-х годов. Об этом рассказал Александр Дударев в группе ВК «Рязань, которую мы потеряли«.
По словам краеведа, в самом начале работ археологи обнаружили в одной из траншей ряд кирпичей в цементе. Они были выложены прямой линией с небольшим изломом и закруглением.
Помимо части старого фонтана археологи обнаружили и технологический колодец, в котором располагались вентили для подачи воды в чашу. А рядом с лестницей к Лыбедскому бульвару с улицы Ленина эксперты нашли и другие ступеньки. От современной постройки их отличал более крутой излом.
Из-за всех изменений элементы советского благоустройства ушли достаточно глубоко в землю. Именно поэтому все находки в настоящее время археологи обнаруживают на поражающей глубине.