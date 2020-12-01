В Рязани планируют совершенствовать работу с призывниками

1 декабря мэр Рязани Елена Сорокина встретилась с военным комиссаром региона Олегом Серкезом.

На встрече они обсудили то, как проходит осенняя призывная кампания. Несмотря на то, что призыв осуществляется в период коронавирусных ограничений, все необходимые мероприятия проводятся в штатном режиме. Администрация оказывает всяческую поддержку призывным комиссиям.

По некоторым направлениям работы принято решение усилить взаимодействие. Например, необходимо совершенствовать работу при проведении оповещения о мероприятиях по призыву. Также Сорокиной и Серкезом определены задачи по розыску «уклонистов».