Рязанская санавиация получила новый вертолёт

Санитарная авиация Рязанской области получила новый вертолёт. Об этом у себя на странице в ВК сообщил главврач Рязанской ОКБ Андрей Карпунин.

Теперь пациентов из районов области сможет доставлять Ми-8. Он пришёл на смену вертолёту «Ансат», который успел совершить уже полсотни велетов.

Ми-8 более просторный – он может перевозить до 6 пациентов одновременно. Может летать в любую погоду с крейсерской скоростью до 225 километров в час. Дальность полёта без дозаправки – свыше 500 километров.

По оборудованию этот вертолёт ничем не отличается от предшественника. В салоне установлено практически реанимационное отделение с аппаратом ИВЛ, кислородной и электроснабжающей системой, системой контроля состояния пациента.

– Такая мощная машина, поступившая распоряжение нашей службы санитарной авиации, станет хорошей помощью медицинским работникам, – отметил Карпунин.

Свой первый полёт Ми-8 совершил 1 декабря. Медики летали в Ряжск за мужчиной с желудочным кровотечением. Его доставили в Рязань и передали хирургам ОКБ.

Базироваться вертолёт будет на аэродроме в Протасове.