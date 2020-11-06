Сквер у завода металлокерамических приборов в Рязани начали благоустраивать

Сквер у завода металлокерамических приборов на улице Новой начали благоустраивать. Об этом 6 ноября сообщила на своей страничке в Facebook Елена Сорокина.
Мэр Рязани осмотрела территорию сквера. Вопрос по его благоустройству обсуждался несколько лет. Требовался капремонт дорожек и ливневой канализации. Инициатором ремонта стали работники завода, они подготовили проект благоустройства.
Сейчас в сквере демонтировали старый асфальт, установили бордюры. Ведутся работы по воодотведению. Следующие этапы – асфальтирование дорожек, установка освещение и озеленение территории.
После осмотра сквера Елена Сорокина заехала на 1-ю Прудную, где началась укладка асфальтового покрытия беговой дорожки на стадионе. Контроль за работами на этом участке будет продолжен.