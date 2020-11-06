Сквер у завода металлокерамических приборов в Рязани начали благоустраивать

Сквер у завода металлокерамических приборов на улице Новой начали благоустраивать. Об этом 6 ноября сообщила на своей страничке в Facebook Елена Сорокина.

Мэр Рязани осмотрела территорию сквера. Вопрос по его благоустройству обсуждался несколько лет. Требовался капремонт дорожек и ливневой канализации. Инициатором ремонта стали работники завода, они подготовили проект благоустройства.

Сейчас в сквере демонтировали старый асфальт, установили бордюры. Ведутся работы по воодотведению. Следующие этапы – асфальтирование дорожек, установка освещение и озеленение территории.

Во время визита на площадку пообщалась с директором завода металлокерамических приборов Аркадием Валентиновичем Орловым, — сообщила глава администрации. — Мы обсудили проект, а также предстоящие праздники. Аркадий Валентинович поддержал идею по преображению заводского сквера и заверил, что благоустроенная территория будет украшена силами предприятия к Новому году, чтобы поддержать праздничную атмосферу и создать горожанам хорошее настроение.

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После осмотра сквера Елена Сорокина заехала на 1-ю Прудную, где началась укладка асфальтового покрытия беговой дорожки на стадионе. Контроль за работами на этом участке будет продолжен.