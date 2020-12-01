Опубликованы фото тушения крупного пожара в Рязани

Пресс-служба ГУ МЧС России по Рязанской области опубликовала фоторепортаж с тушения крупного пожара в Рязани.

Напомним, многоквартирный выселенный жилой дом в Северном переулке в посёлке Шлаковый в Рязани загорелся в понедельник, 30 ноября. Сообщение о возгорании поступило в 16.09.

В МЧС отметили, что, скорее всего, звонок поступил несвоевременно. Первый расчёт прибыл на место через 5 минут, но площадь пожара была уже значительная.

Пожару был присвоен повышенный уровень сложности. В тушении принимали участие 21 человек и 6 единиц техники. Локализовать возгорание удалось в 17.25, в 18.50 было ликвидировано открытое горение. Полностью ликвидировали пожар только в 01.20 1 декабря.

Общая площадь пожара составила 400 кв метров. К счастью, никто из людей не погиб и не пострадал.

Причина случившегося устанавливается.