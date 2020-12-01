Новости Рязани сегодня: 1 декабря

Редакция РИА «7 новостей» представляет обзор наиболее важных, на наш взгляд, событий и новостей Рязанской области за 1 декабря.

В Рязани усилят рейды по соблюдению масочного режима

К этому решению власти города пришли из-за сложной эпидемиологической ситуации. На совещании заметили, что все еще необходимо соблюдать масочный режим и проводить регулярную дезинфекцию в учреждениях и городском транспорте.

ЖФК «Рязань-ВДВ» продолжит свою работу

Фото: ЖФК «Рязань-ВДВ»

Любимов и глава РФС Александр Дюков договорились, что Рязанская область сохранит финансирование клуба. Кроме того, от Российского футбольного Союза регион получит субсидию в размере 11,45 млн рублей. Поддержку также может оказать и Минспорт РФ.

Минздрав Рязанской области назвал муниципалитеты с высоким процентом ВИЧ-инфицированных

Изображение PublicDomainPictures с сайта Pixabay

В этом году большинство инфицированных приходится на группу 30-39 лет и 40-49 лет. Доля вновь выявленных в возрасте 20–29 лет уменьшилась с 17% в 2019 году до 14% в этом. Наиболее поражёнными районами в области остаются Пронский, Скопинский, Захаровский, Михайловский, Милославский и город Рязань.

В Рязани при реконструкции Астраханского моста у цирка нашли остатки фонтана 1950-х годов

Фото из группы ВК «Рязань, которую мы потеряли»

По словам краеведа, в самом начале работ археологи обнаружили в одной из траншей ряд кирпичей в цементе. Они были выложены прямой линией с небольшим изломом и закруглением.

Жители рязанской Горрощи останутся без холодной воды

Всё дело в проведении аварийно-восстановительных работ, пишет сайт городской администрации. Они начнутся в 11.00 и завершатся к 15.00.

В Рязанской области похолодает до -9 градусов

Фото: ГУ МЧС России по Рязанской области

Прогноз погоды опубликовало ГУ МЧС России по Рязанской области. В сообщении сказано, что днём ожидается переменная облачность. Осадки маловероятны. На дорогах появится гололедица. Температура ночью – от -9 до -4°С. Днём – от -6 до -1°С. Ветер – 3-8 м/с.

Опубликованы фото тушения крупного пожара в Рязани

Напомним, многоквартирный выселенный жилой дом в Северном переулке в посёлке Шлаковый в Рязани загорелся в понедельник, 30 ноября. Сообщение о возгорании поступило в 16.09. В МЧС отметили, что, скорее всего, звонок поступил несвоевременно. Первый расчёт прибыл на место через 5 минут, но площадь пожара была уже значительная.