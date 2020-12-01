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Николай Любимов провел прием граждан в качестве секретаря партии «Единая Россия»

Елена Лобанова

Во вторник, 1 декабря, Николай Любимов провел прием граждан в качестве секретаря регионального отделения партии «Единая Россия». Об этом пишет пресс-служба правительства Рязанской области. 

В начале приема глава региона отметил, что с 1 декабря в области начинается декада приемов граждан. Жители всех муниципалитетов смогут обратиться с просьбой к руководителям министерств и ведомств, депутатам, юристам и экспертам. 

— В этом году график проведения декады составлен по новому принципу. Каждый день будет посвящен определенной тематике: вопросам здравоохранения, образования, ЖКХ, соблюдения трудового права, поддержки старшего поколения и другим, — говорится в сообщении. 

Так, к Николаю Любимову обратился руководитель инициативной группы по увековечению памяти преподобного Германа Аляскинского Сергей Конюхов. Он предложил губернатору поставить в Кадоме памятник первому православному святому Русской Америки. 

— В 2021 году будет продолжена реализация федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». В рамках этой работы Кадомскому поселению выделили субсидии в размере 6 млн рублей. Эти средства потратят на установку памятника Герману Аляскинскому и благоустройству прилегающей территории, — отметил Николай Любимов. 

Губернатор Рязанской области поручил выполнить все необходимые работы до августа 2021 года. 

На встречу с Николаем Любимовым пришла и многодетная мать Варвара Милюкова. Она попросила губернатора построить ясли в Полянах. В селе проживают около 7 000 человек, из которых более 2 000 — молодые люди. При этом в населенном пункте много детей. 

Николай Любимов заметил, что два детсада действительно не справляются с работой. 

— В связи с этим принято решение о строительстве нового ДОУ. Буквально две недели назад заключен муниципальный контракт на выполнение полного комплекса работ по возведению здания. В настоящее время подготовительные работы уже ведутся. Ориентировочный срок ввода в эксплуатацию – декабрь 2021 года, – сказал глава региона.

Помимо этого, Николай Любимов подчеркнул, что благодаря нацпроектам в области продолжится строительство детсадов, школ и домов культуры.

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