Николай Любимов провел прием граждан в качестве секретаря партии «Единая Россия»

Во вторник, 1 декабря, Николай Любимов провел прием граждан в качестве секретаря регионального отделения партии «Единая Россия». Об этом пишет пресс-служба правительства Рязанской области.
В начале приема глава региона отметил, что с 1 декабря в области начинается декада приемов граждан. Жители всех муниципалитетов смогут обратиться с просьбой к руководителям министерств и ведомств, депутатам, юристам и экспертам.
Так, к Николаю Любимову обратился руководитель инициативной группы по увековечению памяти преподобного Германа Аляскинского Сергей Конюхов. Он предложил губернатору поставить в Кадоме памятник первому православному святому Русской Америки.
Губернатор Рязанской области поручил выполнить все необходимые работы до августа 2021 года.
На встречу с Николаем Любимовым пришла и многодетная мать Варвара Милюкова. Она попросила губернатора построить ясли в Полянах. В селе проживают около 7 000 человек, из которых более 2 000 — молодые люди. При этом в населенном пункте много детей.
Николай Любимов заметил, что два детсада действительно не справляются с работой.
Помимо этого, Николай Любимов подчеркнул, что благодаря нацпроектам в области продолжится строительство детсадов, школ и домов культуры.