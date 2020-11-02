Николай Любимов наградил рязанские предприятия особым Знаком губернатора

В понедельник, 2 октября, Николай Любимов наградил рязанские предприятия. Он вручил им Знак губернатора «За борьбу с COVID-19 на территории Рязанской области». Об этом он сообщил на своей странице ВК.

По словам главы региона, рязанские заводы помогают обеспечивать медиков и волонтеров санитайзерами и средствами индивидуальной защиты. Некоторые предприятия готовят бесплатные обеды и поставляют продукты питания в больницы. А кто-то перепрофилирует производства на массовый выпуск защитных костюмов.

В число награжденных попали «Северная компания», «Зеленый сад», «Рельеф-центр», РГМУ имени Павлова, «Гиперглобус» и другие.

— Это благодарность за серьезный вклад в нашу общую борьбу. Друзья, только вместе мы сможем победить этот опасный вирус, — написал Николай Любимов.