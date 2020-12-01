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На всероссийских соревнованиях по стрельбе из лука рязанцы завоевали четыре медали

Елена Лобанова

С 26 по 30 ноября в Рязани проходили всероссийские соревнования по стрельбе из лука «На призы Героя России, Почетного гражданина города Рязани Михаила Георгиевича Малахова». Там местные спортсмены завоевали четыре медали. Об этом информирует пресс-служба регионального правительства. 

Соревнования проходили в Центре спортивной подготовки Академии тенниса имени Н.Н. Озерова. Всего в Рязани приехали 170 спортсменов из 23 регионов. 

В результате рязанец Сергей Тришков взял «золото» в блочном луке среди мужчин, Екатерина Бирюкова завоевала «серебро» в классическом луке среди женщин. 

На соревнованиях себя показали и юниоры. Так, в стрельбе из блочного лука первое место занял Семен Осипов, а второе — Сергей Степанов.

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