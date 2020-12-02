На 78 дорожных объектах в Рязанской области обнаружили дефекты

В Рязанской области завершили обследование дорожных объектов, отремонтированных в 2019 году. В результате эксперты выдали 78 предписаний. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Всего было обследовано 242 участка дорог, 27 мостов, 47 пешеходных переходов. Кроме того, эксперты оценили качество водопропускных сооружений, тротуаров, остановочных площадок и павильонов.

ГКУ «Дирекция дорог Рязанской области» проводит подобные инспекции дважды в год. При этом подрядчики, которые выполняют работы по госконтрактам, несут гарантийные обязательства сроком от 1 года до 8 лет.