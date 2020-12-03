Губернатор Любимов внёс изменения в антиковидное распоряжение

В распоряжение губернатора Рязанской области Николая Любимова, регламентирующее поведение во время режима повышенной готовности из-за коронавируса, внесены изменения.

По данным опергруппы регионального правительства, изменения в документ внесли после обращения Российского топливного союза и ряда других организаций, осуществляющих грузоперевозки. Касаются они работы предприятий общепита.

В частности, теперь в Рязани и области все такие заведения, включая АЗС и придорожные кафе, могут продавать еду и напитки на вынос с 11 часов вечера до 6 часов утра.

Напомним также, что ограничения на работу кафе и ресторанов в Рязанской области действуют до 15 января.