Что посмотреть в Рязани в выходные

24 октября, суббота

10.00 – сказка «Конёк-горбунок» в театре кукол (гастроли Тверского театра)

10.00 – сказка «Гадкий утёнок» в Театре на Соборной (гастроли Марийского ТЮЗа)

12.00 – сказка «Гадкий утёнок» в Театре на Соборной (гастроли Марийского ТЮЗа)

14.00 – «Мэри Поппинс» в филармонии. Сказка П. Трэвис оживет в исполнении актрисы театра и кино Елены Ксенофонтовой и ансамбля «Рапсодия оркестра имени Осипова».

14.00 – сказка «Волшебные сны Кузьмы» в театре драмы

16.00 – сказка «Конёк-горбунок» в театре кукол (гастроли Тверского театра)

16.00 – выставка уникальных автомобилей автоклуба Retro Car Ryazan (культурное пространство Fabrika)

17.00 – «Магия струн». Концерт лауреатов международных конкурсов Полины Борисовой и Оксаны Сушковой, необычное сочетание ярких инструментов и талантов в филармонии.

18.00 – комедия «Никто не идеален» в театре драмы

19.00 – в исполнении гитариста Ильи Путильцева прозвучат композиции группы Thе Beatles, Элвиса Пресли, Чата Аткинса и Лес Пола (культурное пространство Fabrika).

25 октября, воскресенье

10.00 – сказка «Принцесса и свинопас» в театре кукол (гастроли Тверского театра)

12.00 – сказка «Жила-была сыроежка» в Театре на Соборной (гастроли Марийского ТЮЗа)

12.00 – мюзикл «Остров сокровищ» в музыкальном театре

12.30 –сказка «Принцесса и свинопас» в театре кукол (гастроли Тверского театра)

15.00 – сказка «Жила-была сыроежка» в Театре на Соборной (гастроли Марийского ТЮЗа)

15.00 – мюзикл «Остров сокровищ» в музыкальном театре

18.00 – комедия «Никто не идеален» в театре драмы

18.00 – камерный сказ «Не боли ты, душа» в театре «Переход»