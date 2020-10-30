Аркадий Фомин рассказал о фонде оплаты труда помощников депутатов

В среду, 28 октября, во время встречи с журналистами председатель Рязанской областной Думы Аркадий Фомин ответил на вопрос о фонде зарплаты помощников депутатов.

По его словам, сейчас фонд оплаты труда помощников составляет 27 тысяч рублей в месяц. За эти деньги депутат может привлечь от одного до трёх помощников. При этом сумма в 27 тысяч рублей останется неизменной.

Аркадий Фомин подчеркнул, что сейчас идут межфракционные консультации по созданию мотивации для помощников. Но говорить об увеличении размера фонда оплаты труда пока преждевременно.