Активисты ОНФ попросили закрыть заброшенный дом в центре Рязани

Активисты ОНФ обратились к администрации города в просьбой запретить посторонним лицам доступ в заброшенный дом в центре Рязани.
Здание находится по адресу улице Электрозаводская, дом 54 Б. Аварийный дом расселён, территория, на которой он находится, относится к муниципальной. Дом пребывает в заброшенном состоянии, однако входы в нежилые помещения здания не закрыты. Кроме того, открыты оконные проёмы, подвалы и люки. Дом облюбовали бомжи и безнадзорные подростки.
Активисты ОНФ направили в мэрию Рязани письмо, в котором попросили власти упорядочить работу под надзору за домом. По мнению активистов, это особенно важно в период пандемии, когда подросткам запретили посещать общественные места. Свою энергию молодёжь может направить не на благие поступки. Задача взрослых – предотвратить возможные последствия такого поведения.