Активисты ОНФ попросили закрыть заброшенный дом в центре Рязани

Активисты ОНФ обратились к администрации города в просьбой запретить посторонним лицам доступ в заброшенный дом в центре Рязани.

Здание находится по адресу улице Электрозаводская, дом 54 Б. Аварийный дом расселён, территория, на которой он находится, относится к муниципальной. Дом пребывает в заброшенном состоянии, однако входы в нежилые помещения здания не закрыты. Кроме того, открыты оконные проёмы, подвалы и люки. Дом облюбовали бомжи и безнадзорные подростки.

Несколько раз мы проинспектировали прилегающую территорию, нежилые помещения на первом этаже. На второй этаж никто из активистов не решился подняться, аварийность этого дома 1955 года постройки не вызывает сомнений. Люди, которые посещают этот дом с другими целями, видимо, рассудительностью не отличаются. Заметно, что бывают они здесь постоянно, устраивая различные квесты . Необходимо в самое ближайшее время законсервировать все доступы, иначе не избежать печальных последствий, — рассказал активист Рязанского отделения ОНФ Александр Кривов.

Активисты ОНФ направили в мэрию Рязани письмо, в котором попросили власти упорядочить работу под надзору за домом. По мнению активистов, это особенно важно в период пандемии, когда подросткам запретили посещать общественные места. Свою энергию молодёжь может направить не на благие поступки. Задача взрослых – предотвратить возможные последствия такого поведения.