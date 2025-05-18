Ночную птицу козодоя заметили в Рязани днём

В Рязани днём заметили козодоя. Об этом сообщает метеоролог Роман Степанов в своем телеграм-канале «Будни провинциального метеоролуха».

Козодой — ночная птица, увидеть ее посреди дня почти невозможно. Однако пернатая прилетела на здание Рязанского ЦГМС на улице Почтовая.

«Невероятная птичка сегодня посетила Рязанский ЦГМС. Встречайте: козодой. Ночная птица днем в центре города. Обалдеть», — делится метеоролог.

Размером козодой чуть крупнее дрозда, отличается неброским серовато-бурым оперением, хорошо скрывающим птицу на фоне коры или лесной подстилки. Они охотятся на мух, слепней и других насекомых, которые сопровождают животных. Они не только летают рядом, но и бегают по земле среди животных, иногда даже прямо между ног. Все это, а также необычно большой рот козодоя, стало основанием для названия.