Ночную птицу козодоя заметили в Рязани днём

В Рязани днём заметили козодоя. Об этом сообщает метеоролог Роман Степанов в своем телеграм-канале «Будни провинциального метеоролуха».
Козодой — ночная птица, увидеть ее посреди дня почти невозможно. Однако пернатая прилетела на здание Рязанского ЦГМС на улице Почтовая.
Размером козодой чуть крупнее дрозда, отличается неброским серовато-бурым оперением, хорошо скрывающим птицу на фоне коры или лесной подстилки. Они охотятся на мух, слепней и других насекомых, которые сопровождают животных. Они не только летают рядом, но и бегают по земле среди животных, иногда даже прямо между ног. Все это, а также необычно большой рот козодоя, стало основанием для названия.
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