Четверг, 7 декабря, 2023
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Ночью с улиц Рязани вывезли 3742 кубометров снега

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Фото: сайт администрации
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В ночь с 6 на 7 декабря с улиц Рязани вывезли 3742 кубометров снега, сообщает городская администрация.  

Дирекция благоустройства вышла на улицы Есенина, Радищева, Ленина, Свободы, Краснорядская, Павлова, Николодворянская, Полонского, Первомайский проспект, Московское шоссе и Старообрядческий проезд.

На улицах Западная, Новаторов, Космонавтов, Семчинская, Чкалова, Дзержинского, Гагарина, Стройкова, Черновицкая, 9-я Линия, в Комсомольском парке, сквере им. Бирюзова, Семчинском сквере, сквере Железнодорожников и на Московское шоссе обработали тротуары.

Днем 7 декабря уборка продолжится на путепроводе на улице Маяковского и на Горбатом мосту.

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