Николай Любимов: Страны Африки являются для нас стратегическими партнёрами

22 сентября в рамках IV делового форума «Дни международного бизнеса» губернатор Рязанской области» Николай Любимов встретился в чрезвычайными и полномочными послами Уганды, Кении и Эфиопии.
Как сообщает пресс-служба регионального правительства, глава региона поблагодарил дипломатов за визит в Рязанскую область и большой интерес к развитию сотрудничества.
Он рассказал, что в регионе работает экспортный центр, который помогает развивать местным предприятиям партнёрские отношения с другими странами. Кроме того, он ведёт работу по выводу региональной продукции на международные рынки.
В рамках встречи с послами Николай Любимов обсудил перспективные направления сотрудничества со странами африканского континента. Речь идёт об экономических связях, организации бизнес-миссий, взаимодействии в сфере образования. Кроме того, речь шла об открытии B2B шоурума рязанских товаров в Уганде.