Николай Любимов: Страны Африки являются для нас стратегическими партнёрами

22 сентября в рамках IV делового форума «Дни международного бизнеса» губернатор Рязанской области» Николай Любимов встретился в чрезвычайными и полномочными послами Уганды, Кении и Эфиопии.

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, глава региона поблагодарил дипломатов за визит в Рязанскую область и большой интерес к развитию сотрудничества.

Сегодня многие страны Африки являются для нас стратегическими партнерами. Мы готовы быть первыми, кто придёт туда. У нас много сильных предприятий, производящих конкурентоспособную на мировом рынке продукцию, готовых к сотрудничеству в сферах промышленного производства, сельского хозяйства, в области культуры, — отметил Любимов.

Он рассказал, что в регионе работает экспортный центр, который помогает развивать местным предприятиям партнёрские отношения с другими странами. Кроме того, он ведёт работу по выводу региональной продукции на международные рынки.

Сейчас необходимо максимально обмениваться информацией. Мы уже открыли шоурум в Казахстане, в ноябре планируем в Узбекистане. Надеемся, что подобные демонстрационные центры удастся создать и в странах Африки, — выразил надежду губернатор.

В рамках встречи с послами Николай Любимов обсудил перспективные направления сотрудничества со странами африканского континента. Речь идёт об экономических связях, организации бизнес-миссий, взаимодействии в сфере образования. Кроме того, речь шла об открытии B2B шоурума рязанских товаров в Уганде.