Николай Любимов рассказал об усилении коронавирусных ограничений

Губернатор Рязанской области Николай Любимов написал в соцсетях об усилении коронавирусных ограничений в регионе.

Поручения он дал во время заседания правительства:

ужесточить контроль за введением доступа в ряд учреждений по QR-кодам;

обеспечить изоляцию заболевших коронавирусом и тех, кто с ними контактировал;

усилить контроль за соблюдением масочного режима и социальной дистанции в торговых центрах и на всех видах транспорта;

сократить выполнение ПЦР-тестов до суток — для этого 50 тысяч экспресс-тестов и новое оборудование будут переданы в медучреждения на этой неделе;

улучшить систему записи к врачам поликлиник;

активизировать работу единого call-центра с привлечением волонтеров;

создать дополнительные пункты вакцинации.