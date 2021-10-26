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Вторник, 26 октября, 2021
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Николай Любимов рассказал об усилении коронавирусных ограничений

7info

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Губернатор Рязанской области Николай Любимов написал в соцсетях об усилении коронавирусных ограничений в регионе.

Поручения он дал во время заседания правительства:

  • ужесточить контроль за введением доступа в ряд учреждений по QR-кодам;
  • обеспечить изоляцию заболевших коронавирусом и тех, кто с ними контактировал;
  • усилить контроль за соблюдением масочного режима и социальной дистанции в торговых центрах и на всех видах транспорта;
  • сократить выполнение ПЦР-тестов до суток — для этого 50 тысяч экспресс-тестов и новое оборудование будут переданы в медучреждения на этой неделе;
  • улучшить систему записи к врачам поликлиник;
  • активизировать работу единого call-центра с привлечением волонтеров;
  • создать дополнительные пункты вакцинации.

— В работе будут задействованы профильные министерства, управление Роспотребнадзора и силовые структуры, — написал Любимов.

Николай Любимов рассказал об усилении коронавирусных ограничений

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