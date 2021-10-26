Николай Любимов рассказал об усилении коронавирусных ограничений

Губернатор Рязанской области Николай Любимов написал в соцсетях об усилении коронавирусных ограничений в регионе.
Поручения он дал во время заседания правительства:
- ужесточить контроль за введением доступа в ряд учреждений по QR-кодам;
- обеспечить изоляцию заболевших коронавирусом и тех, кто с ними контактировал;
- усилить контроль за соблюдением масочного режима и социальной дистанции в торговых центрах и на всех видах транспорта;
- сократить выполнение ПЦР-тестов до суток — для этого 50 тысяч экспресс-тестов и новое оборудование будут переданы в медучреждения на этой неделе;
- улучшить систему записи к врачам поликлиник;
- активизировать работу единого call-центра с привлечением волонтеров;
- создать дополнительные пункты вакцинации.