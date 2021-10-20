Николай Любимов проинспектировал ремонт дорог в Рязани

В среду, 20 октября, губернатор Николай Любимов осмотрел, как проводятся ремонтные работы в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Об этом сообщает Правительство области.

Глава региона ознакомился с ходом работ на улицах Горького, Соборной, Петрова, 2-й Линии и на проезде Яблочкова.

Так, на улице Горького проводится замена асфальтобетонного покрытия, ремонт тротуаров. Мэр города Елена Сорокина отметила, что работы ведутся с опережением графика. Николай Любимов призвал обратить здесь особое внимание на обустройство съездов с проезжей части.

Осматривая дорогу на проезде Яблочкова, губернатор обсудил вопрос о корректировке схемы дорожного движения на этом участке для повышения пропускной способности. Сейчас ремонт здесь проводится на площади почти 4 тыс. кв. м., подрядчиком организован островок безопасности на пешеходном переходе рядом со спортивным учреждением.

В ходе проверки ремонта дорог на улице и площади Соборной, а также прилегающей к ней улице Петрова Николай Любимов подчеркнул, что дорожный ремонт необходимо синхронизировать с ремонтными работами в коммунальной сфере.

«В этом году, благодаря областному финансированию, в городе будет сделано дорог столько же, сколько за два предыдущих года», — заявил политик.

Ремонтные работы на улице 2-ая Линия вызвали у губернатора ряд вопросов, поскольку контракт с подрядчиком заключен до конца октября, а работы на объекте только начинаются.

«Причины задержек реконструкции дорог не интересуют жителей. Каждый должен отвечать за свою работу», — сказал Любимов.

Губернатор подчеркнул, что отставание от графика приведёт к персональной ответственности.