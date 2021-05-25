21.5 C
Рязань
Вторник, 25 мая, 2021
На главнуюНовости Рязани
Новости РязаниПолитика

Николай Любимов призвал рязанцев принять участие в предварительном голосовании

7info7
- Advertisement -

24 мая началось предварительное голосование на выборах в Государственную Думу восьмого созыва, которое пройдет в течение недели.

По мнению секретаря регионального отделения «Единой России», губернатора Николая Любимова, в Рязанской области соперничество на выборах обещает быть серьезным.

Но поскольку в последнее время появился запрос на конкуренцию идей по улучшению жизни, то есть реальная возможность выбрать самых сильных кандидатов. Чем больше людей будет вовлечено в этот процесс, тем лучше, – уверен он.

«Единая Россия» предоставляет возможность проголосовать за кандидатов от партии любому жителю, вне зависимости от партийной принадлежности.

И этим нашим гражданам обязательно надо воспользоваться и выбрать тех кандидатов, кому они доверяют, – сказал лидер рязанских единороссов.

Регистрация избирателей на сайте продлится до 28 мая. Верификацию нужно пройти на портале Госуслуги. По итогам процедуры списки кандидатов – победителей утвердит Съезд партии «Единая Россия».

Новости Рязани читайте здесь

Новости партнёров

Комментарии для сайта Cackle

Оставайтесь с нами

323ФанатыМне нравится
670ЧитателиЧитать
1,535ЧитателиЧитать
Последние новости
ЗАГРУЗИТЬ БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2021.

Телефон: 4 912 405043.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

Написать в редакцию: [email protected]