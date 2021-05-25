Николай Любимов призвал рязанцев принять участие в предварительном голосовании

24 мая началось предварительное голосование на выборах в Государственную Думу восьмого созыва, которое пройдет в течение недели.
По мнению секретаря регионального отделения «Единой России», губернатора Николая Любимова, в Рязанской области соперничество на выборах обещает быть серьезным.
«Единая Россия» предоставляет возможность проголосовать за кандидатов от партии любому жителю, вне зависимости от партийной принадлежности.
Регистрация избирателей на сайте продлится до 28 мая. Верификацию нужно пройти на портале Госуслуги. По итогам процедуры списки кандидатов – победителей утвердит Съезд партии «Единая Россия».