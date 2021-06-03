Николай Любимов обсудил вопросы сотрудничества с ГК «Ростех» и АО «Росагролизинг»

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2 июня губернатор Рязанской области Николай Любимов провёл несколько рабочих и деловых встреч. Среди них – встречи с генеральным директором ГК «Ростех» Дмитриев Леликовым и председателем совета директоров АО «Росагролизинг» Павлом Косовым.

Как информирует сайт правительства региона, речь шла об участии «Ростеха» в деятельности Рязанского инновационного научно-технологического центра.

Задача – привлечь на площадку ИНТЦ как можно больше предприятий, создать нашим инновационным малым компаниям, вузам, которые занимаются исследовательской деятельностью, разработками, возможности для реализации своей продукции, получения новых заказов от предприятий «Ростеха», а их по стране около 1200, – сказал Любимов.

По его словам, в Рязанской области есть примеры успешного сотрудничества – предприятия, которые входят в госкорпорацию, вузы, готовящие кадры для «Ростеха» и коллективы, которые выполняют госзаказы.

С руководством «Росагролизинга» удалось договориться о дальнейшем сотрудничестве. Сельхозкомпания в этом году предоставляет Рязанской области 130 единиц спецтехники, и важно, чтобы льготные условия сохранялись на прежнем конкурентном уровне.

Мы обсудили также возможность создания с помощью «Росагролизинга» машинно-тракторного комплекса для того, чтобы аграрии как можно меньше зависели от погодных условий, конъюнктурных, и могли в Рязанском регионе заказать технику тогда, когда она им нужна на полях для сева или уборки урожая. Сейчас мы пока зависим от аренды техники из других регионов, – добавил глава региона.