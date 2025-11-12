Школьники Рязанской области приняли участие в III Всероссийском слетепроекта Движения Первых «Хранители истории»

В Уфе прошёл III Всероссийский слёт проекта «Хранители истории». Мероприятие объединило около 500 участников со всей России: подростков от 14 до 17 лет и их наставников. Рязанскую область на III Всероссийском слёте проекта представил отряд «Огни памяти» из Рыбновского района.
Отряд «Огни памяти» Рыбновского района несёт шефство над одноимённым мемориалом, расположенным в их районе. Ребята говорят, что для них это не просто мемориал, а символ вечной благодарности землякам, отдавшим свои жизни ради мирного неба над головой. Кроме облагораживания памятных мест, школьники несут почётный караул, устраивают встречи с ветеранами в своих школах, рассказывают сверстникам об истории района и страны.
На слёте Хранителей истории Первые вместе узнали об основных направлениях проекта. Участники трека «Шефство, как грань добровольчества» заботятся о мемориальных комплексах и памятниках, а также занимаются поисковой и исследовательской деятельностью, изучают историю событий и личностей. Для участников направления «Сохранение исторической памяти» большую роль играет сохранение преемственности духовно-нравственных ценностей и защита исторической правды.
На протяжении двух дней участники слёта посещали занятия по интересующим их направлениям, отрабатывали навыки на мастер-классах, а также предлагали свои инициативы для реализации в 2026 году. В день закрытия были подведены итоги проекта «Хранители истории» за год.
В церемонии закрытия приняли участие Герой России, Начальник Главного Штаба «ЮНАРМИИ» Владислав Головин, заместитель Председателя Правления Движения Первых Ксения Янова и министр молодежной политики Республики Башкортостан Вито Сабиров.
Участники проекта ― преемники и хранители традиций и ценностей российского общества. Они являются носителями вековых традиций и исторической памяти, сохраняют и защищают историческую правду. С историей своей страны ребята знакомятся через изучение истории своей семьи и своего родного региона. В проекте ребята ведут работу в составе команд. Вместе Первые и юнармейцы участвуют в деятельности школьных и областных музеев, архивных фондов, исторических выставок и реконструкций, создают виртуальные тематические экскурсии и уроки, посвященные памятным местам. Участники облагораживают памятные места и вносят информацию о них на специальный информационный портал местопамяти.рф, а также несут почётный караул в местах памяти.