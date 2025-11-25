Новогодняя столица-2026
Вторник, 25 ноября, 2025
1.4 C
Рязань
Смертельное ДТП произошло на трассе М-5 в Рязанской области утром 25 ноября

Алексей Самохин

Рано утром во вторник, 25 ноября, в Сасовском районе Рязанской области произошло смертельное ДТП. Подробности сообщила пресс-служба регионального управления ГИБДД. 

В 04:50 на 400-м километре автодороги М-5 «Урал» в Сасовском районе столкнулись легковой автомобиль «Киа Рио» под управлением 29-летнего водителя и «Камаз» под управлением 41-летнего мужчины.

Водитель и пассажир легковушки скончались на месте происшествия от полученных травм. 

Сотрудники ГАИ устанавливают обстоятельства смертельного ДТП. 

