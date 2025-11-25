Новогодняя столица-2026
Вторник, 25 ноября, 2025
0.6 C
Рязань
НовостиНовости России

Три человека погибли во время ночной атаки ВСУ по Таганрогу 

Алексей Самохин

Три человека погибли во время ночной атаки беспилотников ВСУ на Таганрог. Об этом сообщил в телеграм-канале губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

Сначала глава региона сообщил о трёх раненых в Таганроге и Бессергеневке, затем об одном погибшем и десяти раненых. Позднее двое пострадавших скончались в больнице.

В Таганроге, по предварительным данным, по улице Инструментальная повреждены фасад и окна в двух многоквартирных и одном частном доме, а также припаркованные автомобили. После удара в промышленной зоне загорелся склад. 

Пострадало село Петрушино в Нелиновском районе, где горел частный жилой дом. В селе Весело-Вознесенка после повреждения трубы газопровода у частного дома произошёл пожар. 

Читайте также  Шаляпин хочет возобновить следствие по делу об убийстве бабушки и тети

Другие материалы рубрики

В воронежском детдоме рассказали о последствиях атаки ATACMS

У пропавшего с семьей бизнесмена Усольцева было газовое оружие

Цены на автомобили Lada снова вырастут, предупредил глава «Автоваза»

Генерал Попов рассказал, что скрывает Сырский на фоне провала у Гуляйполя

Стюардессе дали срок за угрозы расправы над детьми участника СВО

Бульдог Алмазик съел трусы хозяйки и попал на операционный стол

Самые читаемые материалы

Новости России

Раскрыты детали версии о побеге семьи Усольцевых в Таиланд

Семья Усольцевых вряд ли могла бежать в Таиланд, поскольку...
Погода

Экстремально холодной зимы в Рязани не будет, рассказал Вильфанд

Предстоящая зима в столице России будет соответствовать климатической норме, при этом температура окажется ниже показателей прошлого года. Экстремальных холодов синоптики не ожидают
Новости России

Спелеолог раскрыл, что могло убить семью Усольцевых в пещере

Если пропавшая в красноярской тайге семья Усольцевых укрылась в...
Новости России

Волгоградцы придумали способ вернуть мобильный интернет

Работа мобильного интернета нормализуется в Волгоградской области при установке...
Новости Касимова

В Касимове выставили на торги Дом купцов и меценатов Шемякиных

Минимущество Рязанской области объявило конкурс на продажу нежилого помещения в городе Касимове, по адресу: улица Набережная, 31 пом. Н1.