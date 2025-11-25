Три человека погибли во время ночной атаки ВСУ по Таганрогу 

Три человека погибли во время ночной атаки беспилотников ВСУ на Таганрог. Об этом сообщил в телеграм-канале губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

Сначала глава региона сообщил о трёх раненых в Таганроге и Бессергеневке, затем об одном погибшем и десяти раненых. Позднее двое пострадавших скончались в больнице.

В Таганроге, по предварительным данным, по улице Инструментальная повреждены фасад и окна в двух многоквартирных и одном частном доме, а также припаркованные автомобили. После удара в промышленной зоне загорелся склад.

Пострадало село Петрушино в Нелиновском районе, где горел частный жилой дом. В селе Весело-Вознесенка после повреждения трубы газопровода у частного дома произошёл пожар.