Богородский маньяк‑эзотерик похищал нянь в «магические» даты 

46‑летний Дмитрий Артамошин, которого уже прозвали Богородским маньяком, считал себя эзотериком и одержимо верил в «силу» числа 27. По данным SHOT, он называл себя «великим» и особенно фанател от нумерологии, приписывая дате 27 некие свойства «завершения» и «конца всех начал». Не случайно, что его собственный день рождения — 27 августа: в этой цифре он, судя по всему, видел личный «знак».

Ту же схему он перенёс и на свои преступления. Обеих нянь — Алёну и Марию — Артамошин похитил именно 27‑го числа: 27 июля и 27 октября 2025 года. Для него это были «магические» даты, под которые он подгонял собственные действия, превращая фатальный для жертв день в тщательно выверенный по календарю ритуал.

Жестокость Артамошина не ограничивалась приглашёнными нянями. По имеющимся данным, он систематически издевался над своим девятилетним сыном. Ребёнка не только бил, но и постоянно держал под психологическим прессингом. Сейчас отдельно проверяется эпизод со сломанной весной рукой школьника: следствию предстоит установить, не был ли к этой травме причастен отец.

На фоне этих фактов образ «эзотерика» и «нумеролога» выглядит скорее частью самооправдания и попыткой придать насилию псевдосакральный смысл. Число 27 в его интерпретации стало удобной маской для тщательно спланированной жестокости.

Как Богородский маньяк искал жертв

Схема, по которой действовал Богородский маньяк, была пугающе простой. По данным следствия, 46‑летний житель Подмосковья размещал объявления о поиске няни для своего ребёнка. На них откликались молодые женщины, рассчитывавшие на обычную подработку по уходу за ребёнком. В реальности оказывалось, что «работодатель» — насильник и убийца.

Тех, кто к нему приезжал, Артамошин насиловал, принуждал к употреблению наркотиков, а затем убивал. По данным СМИ, на счету маньяка как минимум две жертвы: 19-летняя жительница Королёва и 25-летняя москвичка.

Одной из девушек удалось вырваться из этой ловушки. Её позже нашли в больнице Волгоградской области. По словам пострадавшей, мужчина угрозами и физическим насилием заставлял её принимать наркотики. Девушка сообщила, что удерживалась против воли, подвергалась избиениям и сексуальному насилию. Именно её показания стали одним из ключевых элементов картины происходившего в доме Артамошина.

По информации следствия, под его давлением наркотики употребляла и жена. Фактически насилие и принуждение к запрещённым веществам для него были нормой поведения — и в отношении сожительницы, и в отношении приглашённых нянь.

Прошлое: судимости и образ «обычного отца»

Сейчас Артамошин арестован. Ему предъявлены обвинения в убийстве двух девушек, склонении к употреблению наркотиков ещё двух, а также в изнасиловании и других преступлениях сексуального характера. Официально он значился как человек, который подрабатывал перекупкой автомобилей и воспитывал сына‑школьника.

Мужчина ранее привлекался к ответственности за угон автомобиля и кражу техники. То, что позже он стал искать жертв под видом заботливого отца, ищущего няню для ребёнка, лишь усиливает контраст между внешним образом и реальными действиями.

Вся история Богородского маньяка показывает, как мистические конструкции и «магические числа» могут использоваться человеком с садистскими наклонностями для оправдания собственной жестокости. Артамошин подгонял свои преступления под любимое число 27, объясняя его для себя как «число завершения», но за этой псевдонаучной оболочкой стояли вполне конкретные похищения, изнасилования, издевательства и убийства.

Теперь его действия детально разбирают следователи, а каждая «магическая дата» в биографии маньяка превращается в пункт уголовного дела — с реальными жертвами, сломанными судьбами и тяжёлыми обвинениями, от которых не защитит никакая нумерология.