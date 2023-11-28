Вторник, 28 ноября, 2023
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Недвижимость в Рязани приобретают жители Москвы, Саратова и Якутска

7info7
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Специалисты девелоперской компании «Мармакс» рассказали, покупателей из каких регионов России привлекает недвижимость в Рязани, в историческом центре города. Около 20% спроса приходится на жителей Москвы и Московской области.

При этом более 10% покупателей приезжают из Тамбова, Липецка и Костромы. Более того, благодаря активному развитию транспортной инфраструктуры такие клиенты предпочитают очно приезжать на просмотры объектов.

Интересно, что недвижимость в Рязани выбирают и жители дальних городов России – например, таких как Архангельск, Якутск, Петропавловск-Камчатский, Магнитогорск, Саратов и Орел.

– Жители Москвы и Московской области в последние несколько лет все чаще выбирают удаленный формат работы, что позволяет им отдавать предпочтение региональным жилым комплексам, но повышенного сегмента, — отмечает Анна Терехова, руководитель отдела продаж девелоперской компании «Мармакс». – Что касается дальних регионов – такие клиенты чаще всего достаточно обеспечены и приезжают в Рязань по работе, выбирая для жизни качественные проекты в центральной локации. Есть и другая причина – многие клиенты родились в Рязанской области, и зачастую принимают решение вернуться обратно, но в комплекс, который позволит им существенно улучшить свои жилищные условия.

Девелоперская компания «Мармакс» осуществляет свою деятельность на рынке Рязанского региона с 2012 года. На сегодняшний день портфель реализованных и текущих проектов составляет более 500 000 кв. м жилой и коммерческой недвижимости в Рязанском регионе. Благодаря изучению международного опыта в строительстве жилых домов и благоустройства, а также профессиональной команде, компания возводит качественные современные жилые комплексы и комфортную среду.

Недвижимость в Рязани приобретают жители Москвы, Саратова и Якутска

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