Названы плюсы преобразования поселений в Путятинский округ

В январе 2024 года шесть поселений Путятинского района официально вошли в состав Путятинского муниципального округа. Перед этим, в апреле 2023 года, районные депутаты, главы сельских поселений и жители поддержали инициативу о преобразовании района в муниципальный округ путем объединения шести сельских поселений в одно муниципальное образование. Нормативные правовые акты по созданию округа были приняты в июне решением Рязанской областной Думы. На сентябрьских выборах 2023 года путятинцы избрали депутатов Думы округа, которые приступили к работе.

Главная задача администрации округа — это качественное и быстрое решение местных вопросов граждан.

Как это повлияло на жизнь путятинцев, журналисты ИД «Пресса» спросили у начальника территориального сектора № 3 Путятинского округа Анатолия Сарычева (прежний глава Карабухинского сельского поселения):

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«Объединение бюджетов поселений в один позволило быстрее решать текущие проблемы. В округе стали больше ремонтировать дорог, так как Дорожный фонд стал единым. К примеру, в Унгоре начали делать дорогу на улице Курганной, в этом году должны закончить. В Путятине отремонтировали дороги на улицах Чапаева и Советская. Построили дорогу к поселку Мясной. Появилось больше средств для софинансирования в участии в национальных проектах, федеральных и областных программах. Это поможет нам решить многие проблемы в различных социальных сферах.

Другой плюс — это концентрация управления. Система управления стала единой, что также позволяет быстрее реагировать и решать те или иные вопросы.

Немаловажный фактор и экономия бюджета, так как сократили аппарат управления».