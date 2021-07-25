Народные приметы на 26 июля: Что можно и что нельзя делать в день Гавриила

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26 июля нужно печь пироги и делиться ими. Жадничать в этот день нельзя.

В этот день ни в коем случае нельзя обманывать, изворачиваться и лукавить.

Нельзя брать деньги в долг. Давать в долг тоже нельзя. К этому дню лучше закрыть все денежные вопросы.

Если день выдался солнечным, то к вам прилетят хорошие новости. Наблюдайте за природой — в ней разгадка будущего.

Посчитайте птиц на небе. Это число будет равно количеству тёплых дней в августе.

Рыбаки могут определить по поведению рыбы ,что ждёт впереди. Если рыба ходит кругами, то будет дождь, а если бьёт хвостом, то природа обещает тёплую погоду.