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Воскресенье, 25 июля, 2021
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Народные приметы на 26 июля: Что можно и что нельзя делать в день Гавриила

7info7
Народные приметы на 26 июля: Что можно и что нельзя делать в день Гавриила
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 26 июля нужно печь пироги и делиться ими.  Жадничать в этот день нельзя.

 В этот день ни в коем случае нельзя обманывать, изворачиваться и лукавить.

Нельзя брать деньги в долг. Давать в долг тоже нельзя.  К этому дню лучше закрыть все денежные вопросы.

Если день выдался солнечным, то к вам прилетят хорошие новости. Наблюдайте за природой — в ней разгадка будущего.

Посчитайте птиц на небе. Это число будет равно количеству тёплых дней  в августе.

Рыбаки могут определить по поведению рыбы ,что ждёт впереди. Если рыба ходит кругами, то  будет дождь, а если бьёт хвостом, то природа обещает тёплую погоду.

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